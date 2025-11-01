Восьмеро людей постраждали внаслідок ворожих обстрілів Дніпропетровської області

Фото: https://adm.dp.gov.ua/

Восьмеро людей постраждали внаслідок ворожих обстрілів Дніпропетровщини, половина з них у важкому стані, повідомив очільник ОВА Владислав Гайваненко.

"За інформацією на зараз, у Самарівському районі через ворожу атаку постраждали 8 людей", - написав він у Телеграмі .

За словами глави ОВА, всі постраждалі госпіталізовані. "Половина – "важкі". Решта в стані середньої тяжкості", - зазначив він.