17:02 01.11.2025

Ситуація в Покровську покращилася, українські військові провели успішні контрдії – 7 корпус ШР ДШВ

Обстановка в Покровську залишається складною та динамічною, однак Силам оборони вдалося покращити тактичне положення, повідомляє пресслужба 7-го корпусу швидкого реагування Десантно-штурмових військ ЗС України.

"У результаті успішних контрдій українські військові зуміли покращити тактичне положення у декількох кварталах міста. Збільшуємо кількість штурмових груп у Покровську, використовуючи диверсифіковані способи переміщення особового складу. Одночасно українські військові працюють над рішеннями щодо блокування логістики ворога з подальшим її перерізанням", - вказується у повідомленні в телеграм-каналі.

Наголошується, що українські сили тримають противника під вогневим контролем, а кількість ліквідованих росіян у Покровську – поступово зростає. За останній тиждень у місті знищили 85 росіян .

Загалом у жовтні у смузі відповідальності 7 корпусу ШР ДШВ українські воїни ліквідували 1320 росіян, ще 646 – "вийшли з ладу".

