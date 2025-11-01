Соціальна сфера підключена до опалення на понад 60% - Мінрозвитку

Більшість підготовлених котелень вже розпочали роботу в рамках старту опалювального сезону в Україні цього тижня, повідомив віцепрем'єр-міністр з відновлення - міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба.

"Громади вже у 18 регіонах розпочали подачу тепла в житлові будинки. Соціальна сфера підключена до опалення на понад 60%. Загалом станом в роботі вже перебувають 10 354 котельні із підготовлених 17 500 тисяч", - написав Кулеба в Телеграм в суботу за результатами проведеного засідання штабу з проходження опалювального сезону.

Він зазначив, що у прифронтових регіонах ворог "щодня безпрецендентно обстрілює енергообʼєкти, щоб зірвати опалювальний сезон".

"Важливо – місто Кривий Ріг. На місці заступник Міністра Костянтин Ковальчук перевірив стан роботи котелень та готовність теплопідприємств. На сьогодні тут вже більше третини житлових будинків підключені до теплоносіїв. По місту замінено понад 100 км теплових мереж. Роботи тривають, до них залучені 60 ремонтних бригад", - повідомив міністр.

За його словами, органи місцевого самоврядування разом із обласними військовими адміністраціями мають прискорити монтаж наявного в регіонах енергетичного обладнання, збільшувати резерви пального для роботи генераторів.

"Ми вистоїмо цю зиму, завдяки координації дій всіх гілок влади, силі наших громад і підтримці партнерів", - переконаний Кулеба.

Прем'єр-міністерка Юлія Свириденко повідомила 28 жовтя, що Україна офіційно розпочала опалювальний сезон, і на той момент уже понад 55% об’єктів соціальної сфери (дитячі садки, лікарні, школи) були підключені до тепла, у 13 регіонах почали подавати тепло в житлові будинки. За даними прем'єрки, більше 17,5 тисяч котелень та 17 тисяч кілометрів тепломереж готові до роботи. Замінено понад 340 км теплових мереж, проведено ремонтні роботи, сформовано запаси вугілля, палет, рідкого палива та дров.