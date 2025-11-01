Інтерфакс-Україна
08:41 01.11.2025

Окупанти завдали понад 700 ударів по Запорізькій області протягом доби

Протягом останньої доби російські окупанти завдали 720 ударів по 25 населених пунктах Запорізької області, повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров у своєму телеграм-каналі.

За його даними, ворог здійснив 9 авіаційних ударів по Лукʼянівському, Новояковлівці, Залізничному, Малинівці, Зеленому Гаю, Рівнопіллю, Солодкому та Дорожнянці.

"472 безпілотники різної модифікації (переважно FPV) атакували Барвінівку, Юрківку, Тернувате, Веселянку, Степногірськ, Приморське, Степове, Гуляйполе, Щербаки, Новоданилівку, Новомиколаївку, Новоандріївку, Малу Токмачку, Чарівне, Білогірʼя та Нове", – повідомив Федоров.

Крім того, 12 обстрілів із РСЗВ накрили Гуляйполе, Преображенку та Новоандріївку, а артилерія завдала 227 ударів по території Степногірська, Приморського, Степового, Гуляйполя, Щербаків, Новоданилівки, Новоандріївки, Малої Токмачки, Новомиколаївки, Чарівного, Білогірʼя та Нового.

"Надійшло 42 повідомлення про пошкодження житла, обʼєктів інфраструктури та автомобілів. Мирні жителі не постраждали", - підсумував він.

 

