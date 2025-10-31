Комісія ООН з розслідування порушень здійснить візит в Україну у листопаді

Члени Незалежної міжнародної комісії Організації Об'єднаних Націй з розслідування щодо подо порушень в Україні здійснять свій черговий візит до країни з 3 по 6 листопада 2025 року.

Як повідомили у Комісії, комісари відвідають Київ у межах поточної місії зі встановлення фактів, спрямованої на розслідування ймовірних порушень і зловживань у сфері прав людини, а також порушень міжнародного гуманітарного права. Під час візиту вони зустрінуться з потерпілими та свідками.

Три комісари, які беруть участь у місії — Ерік Мьосе (голова), Пабло де Грейф та Врінда Ґровер — проведуть зустрічі з представниками уряду, ключових міністерств, громадянського суспільства та установ системи Організації Об’єднаних Націй для обговорення поточної ситуації в країні. Після місії комісари проведуть пресконференцію.

Незалежна міжнародна комісія ООН з розслідування щодо України є незалежним органом, дорученим Радою ООН з прав людини, зокрема, розслідувати всі передбачувані порушення та зловживання правами людини та порушення міжнародного гуманітарного права, а також пов'язані з ними злочини в контексті агресії проти України з боку Російської Федерації. До складу Комісії входять Ерік Мьосе (Голова), Пабло де Грейф та Врінда Ґровер.

Комісари були призначені Головою Ради ООН з прав людини, вони не є співробітниками ООН і не отримують оплату за свою роботу. Хоча Управління ООН з прав людини підтримує Комісію з розслідування, комісари діють в особистій якості й повністю незалежні від будь-якого уряду або організації, включно з самою ООН. Будь-які погляди або думки, представлені в цьому документі, є виключно поглядами уповноважених комісарів.