Інтерфакс-Україна
Події
13:27 31.10.2025

Водії логістичної кампанії наводили ворожі удари на енергетичну інфраструктуру Дніпра - СБУ

Служба безпеки затримала двох мешканців м. Дніпро, які коригували повітряні атаки по енергетичній інфраструктурі міста.

"За допомогою масованих ударів по електро- і теплогенеруючих підприємствах, ворог намагався зірвати початок опалювального сезону у прифронтовому місті", - йдеться у повідомленні в телеграм-каналі у п’ятницю.

Як встановило розслідування, наведенням ударів по обласному центру займалися водії-напарники логістичної компанії, які доставляли вантажі для місцевих підприємств.

"Під час робочих рейсів вони фотографували зовнішній вигляд та позначали на гугл-картах розташування об’єктів енергетики, які живлять будинки, школи, дитсадки та лікарні дніпрян", - повідомляє СБУ.

Зібрані відомості агенти месенджером відправляли куратору.

Встановлено, що один з фігурантів потрапив у поле зору окупантів ще до початку повномасштабної війни, коли здійснював вантажні перевезення до Білгородської області. Восени цього року на нього вийшов російський спецслужбіст і після дистанційного вербування, доручив коригувати удари по місту. Для виконання ворожого завдання агент залучив свого напарника-водія.

Співробітники СБУ затримали агентів за місцями проживання у Дніпрі.

Під час обшуків, крім доказів роботи на ФСБ, у них вилучили предмети прокремлівської агітації, зокрема вимпел спецназу повітряно-десантних військ РФ та статуетку із зображенням Путіна.

Слідчі Служби безпеки повідомили їм про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Зловмисники перебувають під вартою без права внесення застави. Їм загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

