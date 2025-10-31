У Херсоні загинула жінка, ще четверо осіб постраждали через ворожий обстріл

Фото: Фб Прокудіна

Одна цивільна особа загинула, ще четверо зазнали поранень через ворожий обстріл Херсону, повідомив очільник обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

"Через російській обстріл Дніпровського району Херсона одна людина загинула та ще четверо постраждали", - написав він у телеграм-каналі у п'ятницю.

Прокудін повідомив, що 56-річна жінка дістала травми, несумісні з життям. "Вона загинула на місці. Щирі співчуття рідним та близьким", - написав він.

За даними ОВА, вибухові травми, контузії й уламкові поранення дістали 43-річний чоловік та жінки, 50, 60 і 43 років. Трьох потерпілих доправили до лікарні. Одній жінці медики надали допомогу на місці.