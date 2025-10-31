Збито/подавлено 108 із 146 цілей противника, є влучання 36 ударних БпЛА на 20 локаціях – ПС ЗСУ

Фото: https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/

Сили оборони знешкодили у ніч проти п'ятниці 108 із 146 цілей противника, зафіксовані влучання 36 ударних БпЛА на 20 локаціях, повідомляють Повітряні сили Збройних сил України.

"У ніч на 31 жовтня (з 19:00 30 жовтня) противник атакував 1 балістичною ракетою Іскандер-М із Ростовської обл., 145-ма ударними БпЛА типу Shahed, Гербера і безпілотниками інших типів із напрямків: Курськ, Орел, Приморсько-Ахтарськ – рф, Чауда, Гвардійське – ТОТ АР Крим, близько 90 із них – "шахеди", - йдеться у повідомленні у Телеграмі.

За попередніми даними, станом на 09:00, протиповітряною обороною збито/подавлено одну балістичну ракету та 107 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера і дронів інших типів на півночі, півдні та сході країни.

Зафіксовано влучання 36 ударних БпЛА на 20 локаціях.

Таким чином, загальна ефективність роботи ППО цієї ночі склала 73,97%.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Атака триває, в повітряному просторі декілька ворожих БпЛА.