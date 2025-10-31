У Великобурлуцькій громаді Харківщини двоє постраждалих внаслідок ворожих обстрілів

Фото: https://t.me/synegubov/

Протягом минулої доби ЗС РФ завдали ударів по 8 населених пунктах Харківської області, повідомив начальник ОВА Олег Синєгубов

"Внаслідок обстрілів постраждали двоє людей. У сел. Великий Бурлук постраждав 78-річний чоловік; у с. Підсереднє Великобурлуцької громади постраждала 56-річна жінка", - написав Синєгубов у своєму телеграм-каналі.

За його словами, внаслідок обстрілів у Куп’янському районі пошкоджено приватні будинки, господарчі споруди, багатоквартирний будинок, гараж та автомобілі, у Харківському районі пошкоджено автомобіль, у Лозівському районі - залізничну інфраструктуру, електромережі і приватний будинок, у Чугуївському районі - автомобіль.

Без електропостачання залишилися близько 14,5 тисячі абонентів у Лозівській і Сахновщинській громадах. Для 3 тисяч абонентів у Лозовій застосовуються віялові графіки відключень (по 5 годин).