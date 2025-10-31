31 жовтня: Яке сьогодні свято, все про цей день

31 жовтня 2025 року відзначають Міжнародний день Чорного моря, Міжнародний день економії, Всесвітній день міст, Всесвітній день лемура.

В останню п’ятницю жовтня в США та Великій Британії – День Франкенштейна.

Православна церква вшановує пам'ять святих апостолів Стахія, Амплія та інших.

День 1345 Російська агресія - Day 1345 Russian aggression

Міжнародний день Чорного моря

У 1996 році шість причорноморських країн підписали Стратегічний план дій з реабілітації і захисту Чорного моря.

Міжнародний день Чорного моря – це можливість привернути увагу людей до екологічних проблем, що склалися в регіоні. А підписання Стратегічного плану є передумовою розробки та реалізації ефективної природоохоронної політики.

Міжнародний день економії

Історія свята World Savings Day почалася 27 жовтня 1924 року. Саме тоді відбувся Перший міжнародний конгрес ощадних банків у Мілані за участю представників 29 країн. В останній день конгресу, 31 жовтня, фінансовими інститутами була запропонована ідея святкувати Всесвітній день заощаджень (накопичень). Офіційно закріплений директивою ООН у 1989 р.

Всесвітній день міст

Відзначається щорічно відповідно до рішення Генеральної Асамблеї ООН A / RES / 68 / 239.

Свято World Cities Day офіційно затверджено з 2014 року резолюцією Генеральної Асамблеї ООН. Святкування цього дня проводиться з метою залучити широку громадськість до проблем сучасних міст, показати людству, яку роль відіграють міста у змінах клімату та в питаннях екологічної безпеки.

Сьогодні в містах мешкає половина населення всієї планети, а до 2050 року цей показник зросте. Щоб уникнути дефіциту ресурсів та екологічних катастроф, турбуватись про розвиток міст варто вже зараз.

Тому щороку за ініціативи ООН в різних містах проводяться заходи під тематичним гаслом, наприклад, "Краще місто – краще життя", що дозволяє спрямовувати зусилля на створення безпечних та здорових умов проживання в містах для всіх мешканців, від престижних кварталів до спальних районів.

Геловін

Костюмовані вечірки, нечисть, що розгулює вулицями міста, день, коли є змога всьому потаємному вийти назовні. Дівчата приміряють образи відьом та ворожок, а хлопці – скелетів та чудовиськ потойбіччя. Будинки перетворюються на загадкові склепи з наймістичніших казок. Гарбузи стають зловісними підсвічниками та неодмінними елементами декору. І все це – Геловін. Святкувати його заведено в ніч з 31 жовтня на 1 листопада.

Своїм корінням Геловін сягає аж до давніх кельтів. Початком сучасного свята вважають стародавній Самайн. Відповідно до язичницьких вірувань кельтів Самайн належав до чотирьох основних календарних свят.

У багатьох кельтських народів першого листопада починався новий рік і саме тому межа між світами живих та мертвих вважалася стертою. Одна з ірландських саг розповідає про те, що в цей день збиралися королі та вожді і влаштовували всенародні гуляння.

Під час таких гулянь приносили дари господарям (найчастіше це були тушки свиней або іншої худоби). Одним із ритуалів було запалення вогню – напередодні свята довкола гасили всі вогні й запалювали один новий. На стінах будинків і довкола вивішували черепи людських голів для відлякування нечисті.

Вважалося, що до Самайну потрібно закінчити всі розпочаті справи та ступити в новий рік очищеними. Пізніше, з запровадженням християнства свято Самайн змінило назву на День усіх Святих. Зі зміною назви змінилися й традиції святкування, але на фундаменті стародавніх святкувань. Вже у XVI столітті у вечір 31 жовтня почали вдягати маски з тканини, ходити від дому до дому та випрошувати солодощі.

Натомість повноцінні тематичні костюми та вирізання лякливих гарбузів з’явилося лише на межі XIX-XX століть. У цей час найбільшими шанувальниками цього свята є США, Велика Британія, Канада та Ірландія. В Україні День усіх Святих або Геловін почали святкувати лише з 1990-х років.

День Франкенштейна

В останню п’ятницю жовтня в США та Великій Британії відзначається день Франкенштейна, який є головним героєм роману "Франкенштейн, або Сучасний Прометей". Авторкою цієї жахливої історії стала юна дівчина Мері Шеллі, яка потім також написала книгу про захист жіночих прав.

Всесвітній день лемура

В останню п’ятницю жовтня на Мадагаскарі та в інших регіонах світу проводиться Всесвітній день лемурів. Запроваджена ця ініціатива у 2014 році на Мадагаскарі – острові, який є домівкою цих тварин та місцем їх походження.

Народилися в цей день:

230 років від дня народження Джона Кітса (1795-1821), англійського поета;

210 років від дня народження Карла Теодора Вільгельма Веєрштрасса (1815-1897), німецького математика;

190 років від дня народження Йоганна Фрідріха Вільгельма Адольфа фон Байєра (1835-1917), німецького хіміка-органіка, лауреата Нобелівської премії у галузі хімії (1905);

140 років від дня народження Сергія Стефановича Жука (1885-1969), українського скульптора, письменника, перекладача, мистецтвознавця, громадсько-політичного та культурного діяча (Німеччина). Дату народження подано згідно з Постановою Верховної Ради України "Про відзначення пам'ятних дат і ювілеїв у 2024-2025 роках" від 21.12.2023 р. № 3536-IX; за іншими даними народився 19.10.1885 р., 20.10.1885 р.;

100 років від дня народження Джона Попла (1925-2004), англійського хіміка-теоретика, одного з засновників сучасної обчислювальної хімії, лауреата Нобелівської премії у галузі хімії (1998);

90 років від дня народження Світлани Тихонівни Кириченко (1935-2016), української громадської діячки, учасниці правозахисного руху.

Ще в цей день:

1815 - Британець Гемфрі Деві запатентував шахтарську лампу;

1864 - Невада стала 36-м штатом США;

1902 - Прокладено перший телеграфний кабель через Тихий океан — з Канади в Австралію;

1941 - На горі Рашмор (США) завершено спорудження найбільшого пам'ятника світу — 18-метрові голови чотирьох президентів;

1984 - Сикхський терорист убив прем'єр-міністра Індії Індіру Ганді;

1995 - Україна завершила виконання умов договору про звичайні озброєння, ліквідувавши останній, передбачений договором, танк Т-62.

1995 - Верховна Рада України ухвалила Закон України про приєднання до Статуту Ради Європи.

Церковне свято:

День пам’яті святих апостолів Стахія, Амплія та інших

Святий апостол Стахій був одним з 70 апостолів, які були послані Ісусом Христом для проповіді Євангелія. Він був засновником церкви в Пергамі, де також проповідував апостол Іван. Історія святого Стахія пов'язана з тим, що він відправився в Пергам з апостолом Петром, але пізніше повернувся туди з апостолом Іваном.

Святий апостол Амплій був одним з 70 апостолів, які були послані Ісусом Христом. Він був засновником церкви в Антіохії, де також проповідував апостол Павло. Історія святого Амплія пов'язана з тим, що він був одним з перших, хто приніс Євангеліє до Антіохії.

Іменини:

Анатолій, Артем, Василь, Всеволод, Дем’ян, Іван, Леонід, Микола, Олександр, Олексій, Петро, Роман, Сергій, Степан, Федір, Яків.

З прикмет цього дня:

Захід сонця в хмарах - до опадів; небо вночі похмуре - чекайте на дощ; голосно цвірінькають горобці - буде тепла погода; птахи насупилися і сидять так від самого ранку - до негоди.