06:51 31.10.2025

У РФ хочуть зобов’язати кіберфахівців ідентифікуватися та підпорядкувати їх ФСБ - СЗР

У РФ підготували законопроєкт, який зобов’яже фахівців із кібербезпеки проходити обов’язкову ідентифікацію, а компанії - отримувати державну кредитацію, а контроль за їхньою діяльністю планують передати ФСБ, повідомляє Служба зовнішньої розвідки України.

"Документ також передбачає створення реєстру "білих хакерів", які фактично перетворяться на "сірих" чи "чорних". За відмову повідомляти про знайдені вразливості – покарання за кримінальною статтею", - сказано в повідомленні.

Також зазначається, що влада Росії продовжує політику тотального контролю над цифровою сферою, прагнучи централізувати навіть діяльність незалежних спеціалістів із кібербезпеки.

Джерело: https://szru.gov.ua/news-media/news/u-rosii-robotu-bilykh-khakeriv-khochut-peredaty-pid-kontrol-fsb

Теги: #сзр #кіберфахівці #рф

