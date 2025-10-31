Росія за годину випустила 10 дронів по цивільній інфраструктурі Сумщини

Росія за одну годину спрямувала 10 безпілотників по цивільній інфраструктурі в Сумах, двом постраждалим вже надали допомогу, повідомила пресслужба Сумської міської ради.

"Є влучання у дев’ятиповерхівку та двоповерховий житловий будинок у різних районах міста. Двом постраждалим із багатоповерхівки – неповнолітній дівчині та літній жінці вже надали допомогу на місці", - сказано в повідомленні.

Інформація щодо поранених уточнюється. Людям, чиї оселі пошкоджені, надається необхідна допомога.

Між тим, загроза повторних ударів зберігається.

Як повідомлялося, російські війська нанесли вчергове удари по цивільній інфраструктурі у Ковпаківському районі Сумської області, є постраждалі.

Джерело: https://t.me/sumskamiskarada/43332