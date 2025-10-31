Інтерфакс-Україна
Події
00:30 31.10.2025

Росія за годину випустила 10 дронів по цивільній інфраструктурі Сумщини

1 хв читати

Росія за одну годину спрямувала 10 безпілотників по цивільній інфраструктурі в Сумах, двом постраждалим вже надали допомогу, повідомила пресслужба Сумської міської ради.

"Є влучання у дев’ятиповерхівку та двоповерховий житловий будинок у різних районах міста. Двом постраждалим із багатоповерхівки – неповнолітній дівчині та літній жінці вже надали допомогу на місці", - сказано в повідомленні.

Інформація щодо поранених уточнюється. Людям, чиї оселі пошкоджені, надається необхідна допомога.

Між тим, загроза повторних ударів зберігається.

Як повідомлялося, російські війська нанесли вчергове удари по цивільній інфраструктурі у Ковпаківському районі Сумської області, є постраждалі.

Джерело: https://t.me/sumskamiskarada/43332

Теги: #сумська #постраждалі #удари

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

23:41 30.10.2025
Ворог наніс удари по цивільній інфраструктурі Сумщини, є постраждалі

Ворог наніс удари по цивільній інфраструктурі Сумщини, є постраждалі

15:12 30.10.2025
"Vodafone Україна" та lifecell відзвітували про 90-99% працездатність мереж під час блекаутів у Чернігові та Сумах

"Vodafone Україна" та lifecell відзвітували про 90-99% працездатність мереж під час блекаутів у Чернігові та Сумах

10:01 30.10.2025
Кількість постраждалих у Запоріжжі зросла до 15 людей

Кількість постраждалих у Запоріжжі зросла до 15 людей

07:00 30.10.2025
Кількість постраждалих через нічну масовану атаку росіян на Запоріжжя зросла до одинадцяти – ОВА

Кількість постраждалих через нічну масовану атаку росіян на Запоріжжя зросла до одинадцяти – ОВА

06:27 30.10.2025
Кількість постраждалих через нічну масовану атаку росіян на Запоріжжя зросла до одинадцяти – ОВА

Кількість постраждалих через нічну масовану атаку росіян на Запоріжжя зросла до одинадцяти – ОВА

06:21 30.10.2025
Четверо цивільних отримали поранення внаслідок нічної ракетно-дронової атаки ворога на Запоріжжя – ОВА

Четверо цивільних отримали поранення внаслідок нічної ракетно-дронової атаки ворога на Запоріжжя – ОВА

23:20 29.10.2025
Двоє цивільних поранено внаслідок атаки у Запорізькій області – ОВА

Двоє цивільних поранено внаслідок атаки у Запорізькій області – ОВА

13:38 28.10.2025
Троє репортерів Welt дістали поранень через атаку російського БпЛА – ЗМІ

Троє репортерів Welt дістали поранень через атаку російського БпЛА – ЗМІ

09:15 28.10.2025
До 3 зросла кількість загиблих від ворожої атаки на Київ 22 жовтня – мер

До 3 зросла кількість загиблих від ворожої атаки на Київ 22 жовтня – мер

18:03 27.10.2025
Четверо осіб, серед них – поліцейський, постраждали через обстріл на Херсонщині – прокуратура

Четверо осіб, серед них – поліцейський, постраждали через обстріл на Херсонщині – прокуратура

ВАЖЛИВЕ

Командувач СБС оголосив набір у свої підрозділи, планує закрити 15 тис вакансій

РФ думає про те, як продавати свої підприємства в Європі, оскільки вони не зможуть працювати - Зеленський

Росіяни нанесли удари по Слов'янській ТЕС, дві людини загинуло, п'ятеро постраждали

Ексочільник "Укренерго" Кудрицький вийшов з-під варти після внесення 13,7 млн грн застави

Обмеження енергопостачання в п’ятницю будуть цілодобовими в усіх регіонах

ОСТАННЄ

Росія обстрілом у четвер пошкодила критично важливі для ядерної безпеки підстанції – МАГАТЕ

Понад 200 словенських компаній надали підтримку Україні з початку повномасштабного вторгнення РФ - глава МЗС

Норвегія передає Сумщині міст та медобладнання, а Словенія виділила кошти на забезпечення теплом - Сибіга

Пацієнти обурені діями держпідприємства та двох торгових компаній щодо завищення цін на ліки

Сибіга закликав партнерів до збільшення міжнародної підтримки Сумщини

Венс пояснив слова Трампа про можливе відновлення ядерних випробувань необхідністю підтримувати боєздатність арсеналу

Лубінець закликав працівників ТЦК та громадян діяти виключно в межах закону

У Запорізькому районі помер один із постраждалих внаслідок російської атаки

У Запорізькому районі зазнали поранень двоє чоловіків через атаку дроном

Командувач СБС оголосив набір у свої підрозділи, планує закрити 15 тис вакансій

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА