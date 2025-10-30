Ворог наніс удари по цивільній інфраструктурі Сумщини, є постраждалі

Російські війська нанесли вчергове удари по цивільній інфраструктурі у Ковпаківському районі Сумської області, є постраждалі, повідомив в.о. Сумського міського голови Артем Кобзар.

"Вибухи, які ви чули в місті, - це влучання по цивільній інфраструктурі у Ковпаківському районі. Зафіксовано п’ять ударів", - написав він у телеграмі.

За словами Кобзаря, за попередньою інформацією, є постраждалі.

Він додав, що атака триває.

Джерело: https://t.me/kobzarartemsn/5134