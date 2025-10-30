Зеленський обговорив із главою МЗС Словенії приєднання країни до програми PURL

Президент України Володимир Зеленський у Києві зустрівся з віцепрем’єр-міністеркою, міністеркою закордонних та європейських справ Словенії Танею Файон, з якою обговорив приєднання країни до програми PURL та відкриття кластерів для переговорів для вступу України в ЄС.

"Обговорили ініціативу PURL і приєднання Словенії до програми, механізм SAFE, дипломатичну роботу для досягнення реального миру, роботу задля повернення українських дітей, яких викрала Росія, важливість відкриття переговорних кластерів для вступу України до Євросоюзу", - написав Зеленський у телеграм-каналі у четвер.

Президент подякував Словенії за допомогу, а також за участь в гуманітарних проєктах.