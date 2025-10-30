Інтерфакс-Україна
Події
10:52 30.10.2025

Знеструмлена значна кількість споживачів у кількох регіонах внаслідок масованої атаки РФ – "Укренерго"

1 хв читати
Знеструмлена значна кількість споживачів у кількох регіонах внаслідок масованої атаки РФ – "Укренерго"

Станом на ранок 30 жовтня внаслідок вже третьої з початку цього місяця масованої ракетно-дронової атаки на енергооб’єкти є значна кількість знеструмлених споживачів у кількох областях, зокрема, на Вінниччині, Дніпропетровщині та у Запоріжжі.

"Аварійно-відновлювальні роботи в усіх постраждалих від обстрілів регіонах почалися одразу, як це дозволила безпекова ситуація", - повідомило НЕК "Укренерго" у четвер.

За інформацією системного оператора, через складну ситуацію в енергосистемі, зумовлену наслідками сьогоднішнього та попередніх російських обстрілів, в усіх регіонах України вранці вимушено застосовувались спершу аварійні, а згодом погодинні відключення електроенергії.

"Наразі погодинні відключення скасовані на всій території України. Однак, є імовірність повернення відключень упродовж доби. Будь ласка, стежте за повідомленнями на офіційних сторінках обленерго у вашому регіоні", - зазначили в НЕК.

В окремих регіонах до 19:00 продовжують діяти графіки обмеження потужності для промислових споживачів.

Теги: #знеструмлення #атака_рф

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

11:39 30.10.2025
Уночі РФ використала більше 650 дронів і 50 ракет для ударів по Україні - Зеленський

Уночі РФ використала більше 650 дронів і 50 ракет для ударів по Україні - Зеленський

11:31 30.10.2025
Жінка постраждала внаслідок російської атаки на Київщині, є численні руйнування житла

Жінка постраждала внаслідок російської атаки на Київщині, є численні руйнування житла

10:34 30.10.2025
На Вінничині в результаті російської атаки є постраждалі, в тому числі дитина, пошкоджена цивільна та критична інфраструктура – ОВА

На Вінничині в результаті російської атаки є постраждалі, в тому числі дитина, пошкоджена цивільна та критична інфраструктура – ОВА

10:31 30.10.2025
Ладижин залишився без тепла і води через російський удар – міськрада

Ладижин залишився без тепла і води через російський удар – міськрада

09:32 30.10.2025
РФ атакувала теплоелектростанції ДТЕК в різних регіонах України

РФ атакувала теплоелектростанції ДТЕК в різних регіонах України

05:49 30.10.2025
Укрзалізниця повідомила про затримки поїздів через знеструмлення внаслідок ворожих атак у Миколаївській області

Укрзалізниця повідомила про затримки поїздів через знеструмлення внаслідок ворожих атак у Миколаївській області

10:56 29.10.2025
Внаслідок атак РФ є знеструмлення в Дніпропетровській, Запорізькій та Одеській областях – "Укренерго"

Внаслідок атак РФ є знеструмлення в Дніпропетровській, Запорізькій та Одеській областях – "Укренерго"

08:51 27.10.2025
ОВА: Ворожі атаки залишили без світла частину Сумщини

ОВА: Ворожі атаки залишили без світла частину Сумщини

12:54 25.10.2025
У Лозовій Харківської області близько 25 тисяч абонентів залишилися без світла через ворожий обстріл

У Лозовій Харківської області близько 25 тисяч абонентів залишилися без світла через ворожий обстріл

22:14 20.10.2025
Ворог атакував енергооб'єкт в Славутичі, відбулось знеструмлення - мер

Ворог атакував енергооб'єкт в Славутичі, відбулось знеструмлення - мер

ВАЖЛИВЕ

Уночі РФ використала більше 650 дронів і 50 ракет для ударів по Україні - Зеленський

Стало відомо про загиблого у Запоріжжі, кількість постраждалих зросла до 17 людей, серед них діти – ОВА

РФ атакувала теплоелектростанції ДТЕК в різних регіонах України

Україна після аварійних відключень е/е перейшла на погодинні графіки

Трамп повідомив, що Китай співпрацюватиме зі США у припиненні війни в Україні

ОСТАННЄ

Ситуація із законопроєктом щодо оновлення перекладу Європейської хартії мов не настільки радикальна - Бережна

Україна сподівається, що зустріч лідерів США та Китаю стане знаковою для прискорення мирних зусиль, - Сибіга

Уряд скорегував деякі норми щодо виплат грошової компенсації в разі загибелі (смерті) військовослужбовців

ДТЕК планує повернути світло знеструмленим споживачам Святошинського району столиці до 13:00

Визначення регіональних представників мовного омбудсмена буде за рахунок існуючого штату

Стало відомо про загиблого у Запоріжжі, кількість постраждалих зросла до 17 людей, серед них діти – ОВА

Кабмін призначив Бадахова заступником міністра юстиції

У Харкові взято під варту місцевого безробітного, який готував теракт

В Одесі поліція оголосила підозру жінці за публічну наругу над прапором України

У Франції затримали ще п'ятьох підозрюваних у пограбуванні Лувру - ЗМІ

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА