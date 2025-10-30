Знеструмлена значна кількість споживачів у кількох регіонах внаслідок масованої атаки РФ – "Укренерго"

Станом на ранок 30 жовтня внаслідок вже третьої з початку цього місяця масованої ракетно-дронової атаки на енергооб’єкти є значна кількість знеструмлених споживачів у кількох областях, зокрема, на Вінниччині, Дніпропетровщині та у Запоріжжі.

"Аварійно-відновлювальні роботи в усіх постраждалих від обстрілів регіонах почалися одразу, як це дозволила безпекова ситуація", - повідомило НЕК "Укренерго" у четвер.

За інформацією системного оператора, через складну ситуацію в енергосистемі, зумовлену наслідками сьогоднішнього та попередніх російських обстрілів, в усіх регіонах України вранці вимушено застосовувались спершу аварійні, а згодом погодинні відключення електроенергії.

"Наразі погодинні відключення скасовані на всій території України. Однак, є імовірність повернення відключень упродовж доби. Будь ласка, стежте за повідомленнями на офіційних сторінках обленерго у вашому регіоні", - зазначили в НЕК.

В окремих регіонах до 19:00 продовжують діяти графіки обмеження потужності для промислових споживачів.