Кількість постраждалих внаслідок нічної атаки ворога на Запоріжжя зросла до 13

Фото: ДСНС Запоріжжя

Кількість цивільних, поранених внаслідок масованої ракетно-дронової атаки росіян на Запоріжжя, зросла до тринадцяти, повідомив начальник ОВА Іван Федоров у телеграм-каналі.

"Вже 13 поранених - мешканці Запоріжжя, постраждалі внаслідок ворожої атаки, продовжують звертатися за допомогою лікарів. У людей гостра реакція на стрес, рвані рани, контузії, забої та переломи. Усім постраждалим надається необхідна медична допомога", - написав Федоров у Телеграм.

Перед тим він повідомляв, що окупанти вдарили по Запоріжжю щонайменше 20 БпЛА та 8 ракетами.

В Запорізькій області через атаку fpv-дрона поранено одну людину в Гуляйпільській громаді – додав Федоров станом на 08.54 четверга.

Джерело: https://t.me/ivan_fedorov_zp/27686

https://t.me/ivan_fedorov_zp/27687