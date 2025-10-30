07:22 30.10.2025
Трамп повідомив, що Китай співпрацюватиме зі США у припиненні війни в Україні
Президент США Дональд Трамп заявив, що Китай погодився співпрацювати щодо припинення війни в Україні. Про це Трамп сказав журналістам на борту Air Force One за результатами переговорів з головою КНР Сі Цзіньпіном, які відбулися в Південній Кореї.
"Про Україну довго говорили. Ми працюватимемо разом, щоб мати якийсь результат. Ми погодилися, що сторони в глухому куті. Й іноді треба дати їм воювати, мабуть. Божевілля. Але він допоможе нам і ми спільно працюватимемо по Україні", - заявив Трамп.
На запитання чи обговорював він з Сі Цзіньпіном питання щодо купівлі російської нафти Трамп відповів заперечно.