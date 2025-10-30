Окупанти втратили впродовж доби 960 військовослужбовців

Фото: https://t.me/GeneralStaffZSU/

Втрати окупантів впродовж доби склали 960 одиниць живої сили та 161 одиницю техніки, повідомляє Генеральний штаб ЗСУ у зведенні на 7.00 четверга.

Зокрема українськими воїнами знищено два танки, три бойові броньовані машини, 25 артилерійських систем, одну РСЗВ, два засоби ППО, 128 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн.

Повітряні удари коштували противнику знищених 340 БпЛА оперативно-тактичного рівня.