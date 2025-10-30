05:49 30.10.2025
Укрзалізниця повідомила про затримки поїздів через знеструмлення внаслідок ворожих атак у Миколаївській області
Укрзалізниця повідомила про затримки поїздів через знеструмлення атакованих ворогом ділянок у Миколаївській області.
"В результаті ворожого обстрілу маємо знеструмлення на Миколаївщині. Резервні тепловози вже виведено, пасажирські поїзди в регіоні курсуватимуть із затримками", - йдеться в повідомленні Укрзалізниці в телеграм-каналі.
За інформацією компанії це стосується рейсів:
127 Запоріжжя-Львів,
128 Львів-Запоріжжя,
51 Одеса-Запоріжжя,
7 Харків-Одеса,
53 Дніпро-Одеса.
Джерело: https://t.me/UkrzalInfo/7412