05:49 30.10.2025

Укрзалізниця повідомила про затримки поїздів через знеструмлення внаслідок ворожих атак у Миколаївській області

Укрзалізниця повідомила про затримки поїздів через знеструмлення атакованих ворогом ділянок у Миколаївській області.

"В результаті ворожого обстрілу маємо знеструмлення на Миколаївщині. Резервні тепловози вже виведено, пасажирські поїзди в регіоні курсуватимуть із затримками", - йдеться в повідомленні Укрзалізниці в телеграм-каналі.

За інформацією компанії це стосується рейсів:

127 Запоріжжя-Львів,

128 Львів-Запоріжжя,

51 Одеса-Запоріжжя,

7 Харків-Одеса,

53 Дніпро-Одеса.

Джерело: https://t.me/UkrzalInfo/7412

Теги: #знеструмлення #залізниця #атаки

