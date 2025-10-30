Укрзалізниця повідомила про затримки поїздів через знеструмлення внаслідок ворожих атак у Миколаївській області

Укрзалізниця повідомила про затримки поїздів через знеструмлення атакованих ворогом ділянок у Миколаївській області.

"В результаті ворожого обстрілу маємо знеструмлення на Миколаївщині. Резервні тепловози вже виведено, пасажирські поїзди в регіоні курсуватимуть із затримками", - йдеться в повідомленні Укрзалізниці в телеграм-каналі.

За інформацією компанії це стосується рейсів:

127 Запоріжжя-Львів,

128 Львів-Запоріжжя,

51 Одеса-Запоріжжя,

7 Харків-Одеса,

53 Дніпро-Одеса.

Джерело: https://t.me/UkrzalInfo/7412