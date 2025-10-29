Інтерфакс-Україна
Події
22:18 29.10.2025

Сили оборони відбили з початку доби 157 ворожих атак - Генштаб

1 хв читати

З початку доби відбулося 157 бойових зіткнень, повідомляє Генштаб ЗСУ в оперативній інформації станом на 22.00 середи.

"Противник завдав по позиціях наших військ і населених пунктах 41 авіаційний удар, застосувавши 87 керованих авіабомб. Зафіксовано 3723 удари дронами-камікадзе, ворог здійснив 3373 артилерійські обстріли", - інформує ГШ ЗСУ.

Згідно інформації Генерального штабу найгарячішою сьогодні була ситуація на Покровському напрямку, де агресор здійснив 47 штурмових та наступальних дій. 

Джерело: https://t.me/GeneralStaffZSU/30824

Теги: #війна #ворог #генштаб #атаки

