21:27 29.10.2025

Служба зайнятості пропонуватиме вакансії і перекваліфікацію безробітним ще до отримання такого статусу - Свириденко

Кабінет міністрів постановив, що кар’єрні радники Державної служби зайнятості будуть пропонувати вакансії, навчання, перекваліфікацію або гранти, якщо людина протягом 60 днів після втрати роботи не працевлаштувалася, повідомила преʼєр-міністр Юлія Свириденко.

"Змінюємо логіку роботи держави з людьми, які втратили роботу. Тепер якщо людина протягом 60 днів після втрати роботи не працевлаштувалася, кар’єрні радники Служби зайнятості будуть проактивно аналізувати ринок праці та пропонуватимуть вакансії, навчання, перекваліфікацію або грант — ще до отримання статусу безробітного", - написала Свириденко в телеграм-каналі по результатам засідання уряду в середу.

За її словами, це означає, що допомога від держави починається не після, а до того, як людина звернеться по неї.

Як повідомлялося, Кабінет міністрів України запускає цифрову екосистему ринку праці "Обрій". Зокрема, через "Дію" людина зможе зареєструвати статус безробітного, оформити допомогу, офіційно звільнитися на тимчасово окупованих територіях та отримати грант до 15 тис. грн на перекваліфікацію. Система "Обрій" автоматично визначатиме, хто втратив роботу, і підбиратиме вакансії за навичками, досвідом і локацією (AI-matching).

 

