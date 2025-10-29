Інтерфакс-Україна
Події
21:07 29.10.2025

Кабмін запускає цифрову екосистему ринку праці "Обрій" - Свириденко

Кабінет міністрів України запускає цифрову екосистему ринку праці "Обрій", повідомила премʼєр-міністр Юлія Свириденко.

"Уряд підтримав запуск нової екосистеми "Обрій". Через "Дію" людина зможе зареєструвати статус безробітного, оформити допомогу, офіційно звільнитися на тимчасово окупованих територіях та отримати грант до 15 000 грн на перекваліфікацію", - написала Свириденко в телеграм-каналі по результатам засідання уряду в середу.

За її словами, система "Обрій" автоматично визначатиме, хто втратив роботу, і підбиратиме вакансії за навичками, досвідом і локацією (AI-matching).

"Аналітика в реальному часі допоможе державі й бізнесу прогнозувати потреби у навичках. До системи підключаються всі ключові державні інституції. Адміністратором стане Державна служба зайнятості", - додала вона.

 

