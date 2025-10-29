Глава МВС: З початку року ворог наніс 75 тис. ударів по інфраструктурі України, здебільшого по житлових будинках, лікарнях та школах

З початку 2025 року РФ нанесла 75 тисяч ударів по об'єктах інфраструктури України, задля збереження життя та здоров'я спеціалістів надзвичайних служб постійно змінюються протоколи безпеки, зазначає міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко.

"З початку року росіяни нанесли 75 тис. ударів по інфраструктурі нашої держави, в тому числі і цивільній. Більшість – це багатоповерхові будинки, приватний сектор, лікарні, школи, дитячі садки", - сказав Клименко в ефірі національного телемарафону в середу ввечері.

Говорячи про роботу безпосередньо на місці після ворожих прильотів, Клименко зазначив, що протоколи безпеки постійно оновлюються. "Робимо все, щоб ті служби, які приїжджають – медики, поліцейські, рятувальники, комунальники – щоб вони отримали вчасно інформацію щодо можливих повторних обстрілів, щоб ми могли зберегти персонал", - пояснив міністр.

За словами Клименка, в аварійно-рятувальному секторі створені додаткові підрозділи верхолазів, що дозволяє скорочувати час роботи на завалах. "У нас зараз 500 таких фахівців. Ми до кінця цього року збільшуємо їх до 700 рятувальників, які працюють на великих висотах з відповідною технікою", - уточнив міністр.

"Також у нас є спеціальні рятувальні підрозділи під назвою "Дельта". Це люди, які можуть працювати не тільки на висотах, а й під водою і під землею. Ми їх залучаємо для специфічних робіт, також для рятування людей, для проведення аварійних, пошукових та рятувальних робіт", - розповів Клименко.