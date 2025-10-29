Інтерфакс-Україна
Події
18:45 29.10.2025

Трамп має намір зустрітися з Орбаном 8 листопада - ЗМІ

Президент США Дональд Трамп планує в першій декаді листопада провести переговори з прем'єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном, повідомляє в середу Bloomberg з посиланням на джерела.

"За словами співрозмовника Bloomberg, президент Трамп має намір зустрітися з угорським прем'єром Орбаном 8 листопада", - передає агентство.

Джерело Bloomberg зазначило, що остаточного рішення про місце зустрічі наразі не ухвалено.

Раніше Орбан в інтерв'ю італійській газеті "Репуббліка" заявив про бажання зустрітися з Трампом, щоб запобігти введенню нових американських санкцій проти поставок російської нафти.

"Євросоюз нічого не означає. І скоро я буду у Трампа, щоб вирішити проблему санкцій на нафту", - говорив Орбан.

Прем'єр пояснив, що економіка Угорщини сильно залежить від цін на енергоносії з РФ, і санкції проти російських енергоресурсів неминуче викличуть проблеми в угорській енергетичній галузі.

Місцем передбачуваної поїздки Орбан назвав Вашингтон, проте не уточнив її дат.

Мінфін США в ніч на 23 жовтня оголосив про введення додаткових санкцій щодо РФ, у рамках яких обмежувальні заходи введено проти нафтових компаній "Роснєфть" і "ЛУКОЙЛ".

Теги: #орбан #трамп #зустріч

