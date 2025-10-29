Інтерфакс-Україна
Події
17:06 29.10.2025

Зеленський запросив президента Аргентини з візитом до України

Зеленський запросив президента Аргентини з візитом до України
Фото: https://t.me/V_Zelenskiy_official

Президент України Володимир Зеленський у середу провів телефонну розмову з президентом Аргентини Хав’єром Мілеєм та привітав того з перемогою його партії на парламентських виборах.

"Аргентина багато робить, щоб досягти успіху й бути сильною, і ми щиро бажаємо, щоб і надалі вдавалося реалізовувати всі необхідні реформи", - написав Зеленський у телеграм-каналі.

Президент України запросив Мілеєя приїхати до України, "щоб продовжити наш діалог і обговорити всі ключові перспективи розвитку відносин між нашими країнами. Справді багато проєктів можемо реалізувати разом. Наші команди будуть у контакті. Дякую!" – додав він.

Лідери домовилися, що їхні команди будуть у контакті.

