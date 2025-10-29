Інтерфакс-Україна
Події
11:54 29.10.2025

7 корпус ШР ДШВ: для оточення Покровської агломерації противник задіяв близько 11 тис. осіб

1 хв читати
7 корпус ШР ДШВ: для оточення Покровської агломерації противник задіяв близько 11 тис. осіб

7-й корпус швидкого реагування Десантно-штурмових військ ЗС України описав подальші ймовірні дії противника у Покровській агломерації.

"Для реалізації задуму із оточення Покровської агломерації противник задіяв близько 11 тис осіб. Ворожі групи, яким вдалося інфільтруватися у місті, мають на меті просунутися на північний захід та північ від Покровська", - йдеться у повідомленні.

Загалом у смузі відповідальності 7 корпусу ШР ДШВ ворог накопичив близько 27 тис осіб, близько 100 танків, до 260 бойових броньованих машин та до 160 гармат та мінометів .

У корпусі наголосили, що захисники Покровської агломерації продовжують оборонну операцію. Загалом за останні два дні у смузі відповідальності 7 корпусу ШР ДШВ українські воїни ліквідували 90 окупантів , ще 42 – поранені .

Крім того, українські воїни знищили 1 бронетранспортер, 3 бойові машини піхоти, 3 автомобіля, 1 мотоцикл, а також збили та посадили 158 дронів різних типів.

Безпосередньо у Покровську Сили оборони знищили 18 окупантів.

Також у корпусі опублікували карту – ймовірний план противника з оточення Покровської агломерації.

Теги: #покровськ #7_корпус

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

10:19 29.10.2025
DeepState повідомляє про масовану інфільтрацію противника в Покровську

DeepState повідомляє про масовану інфільтрацію противника в Покровську

19:48 27.10.2025
У Покровську тривають бої - Зеленський

У Покровську тривають бої - Зеленський

13:56 27.10.2025
7-й корпус ШР ДШВ: Нашу оборону посилили новими підрозділами; РФ не має повноцінного контролю над жодним із районів Покровська

7-й корпус ШР ДШВ: Нашу оборону посилили новими підрозділами; РФ не має повноцінного контролю над жодним із районів Покровська

15:25 20.10.2025
ДРГ росіян проникли в центр Покровська та вбили декількох цивільних - 7 корпус ДШВ

ДРГ росіян проникли в центр Покровська та вбили декількох цивільних - 7 корпус ДШВ

20:00 17.10.2025
Ворожі ДРГ прориваються в Покровськ та розстрілюють цивільних, з початку місяця в місті ліквідовано 600 окупантів

Ворожі ДРГ прориваються в Покровськ та розстрілюють цивільних, з початку місяця в місті ліквідовано 600 окупантів

10:28 09.10.2025
РФ має на меті терміново взяти Покровськ через великі втрати в районі Добропілля – Зеленський

РФ має на меті терміново взяти Покровськ через великі втрати в районі Добропілля – Зеленський

12:21 20.09.2025
ЗСУ контролюють близько 330 км в районах Добропілля та Покровська – Зеленський

ЗСУ контролюють близько 330 км в районах Добропілля та Покровська – Зеленський

11:02 20.09.2025
Авто з військовими та воєнкором "5 каналу" підірвалося на ворожій магнітній міні під Покровськом, всі живі

Авто з військовими та воєнкором "5 каналу" підірвалося на ворожій магнітній міні під Покровськом, всі живі

17:27 15.08.2025
Покровськ зачищено від ДРГ – 7 корпус ДШВ

Покровськ зачищено від ДРГ – 7 корпус ДШВ

12:36 12.08.2025
Інформація про начебто прорив російських військ в районі Покровська не відображає реальних фактів – СтратКом ЗСУ

Інформація про начебто прорив російських військ в районі Покровська не відображає реальних фактів – СтратКом ЗСУ

ВАЖЛИВЕ

Окупанти обстріляли дитячу лікарню в Херсоні, 9 постраждалих, серед них діти

Ворог не перебуває у Мирнограді - УВ "Схід"

Ударні безпілотники СБУ вразили в Криму "Панцир-С2", дві нафтобази та дві РЛС – джерело

Окупанти просунулися біля Покровська та Мирнограда на 4,5 кв. км за добу – DeepState

ППО знешкодила вночі 93 з 126 ворожих дронів, є влучання на 10 локаціях

ОСТАННЄ

ОП і МЗС визначили чіткі критерії партнерства з іншими державами - Єрмак

СБУ затримала в Києві колишнього військового інструктора-іноземця, який працював на ФСБ

Міноборони Румунії підтвердило скорочення чисельності військ США у Європі

Киянин без дозволів побудував приміщення у прибережній зоні о.Тельбін та здав його в оренду під клініку

Сухо і доволі тепло буде на переважній території України у четвер

Україна спільно з партнерами розробляє нові моделі допомоги ветеранам – нардеп Тарасенко

Майже 360 тис. книг придбали 18-річні українці за програмою "єКнига" за три квартали - УІК

УЧХ відкрив пункт допомоги після вибуху у будинку в Хмельницькому

На всіх угорських пунктах пропуску на кордоні з Україною запроваджено систему EES

Окупанти обстріляли дитячу лікарню в Херсоні, 9 постраждалих, серед них діти

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА