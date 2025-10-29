7 корпус ШР ДШВ: для оточення Покровської агломерації противник задіяв близько 11 тис. осіб

7-й корпус швидкого реагування Десантно-штурмових військ ЗС України описав подальші ймовірні дії противника у Покровській агломерації.

"Для реалізації задуму із оточення Покровської агломерації противник задіяв близько 11 тис осіб. Ворожі групи, яким вдалося інфільтруватися у місті, мають на меті просунутися на північний захід та північ від Покровська", - йдеться у повідомленні.

Загалом у смузі відповідальності 7 корпусу ШР ДШВ ворог накопичив близько 27 тис осіб, близько 100 танків, до 260 бойових броньованих машин та до 160 гармат та мінометів .

У корпусі наголосили, що захисники Покровської агломерації продовжують оборонну операцію. Загалом за останні два дні у смузі відповідальності 7 корпусу ШР ДШВ українські воїни ліквідували 90 окупантів , ще 42 – поранені .

Крім того, українські воїни знищили 1 бронетранспортер, 3 бойові машини піхоти, 3 автомобіля, 1 мотоцикл, а також збили та посадили 158 дронів різних типів.

Безпосередньо у Покровську Сили оборони знищили 18 окупантів.

Також у корпусі опублікували карту – ймовірний план противника з оточення Покровської агломерації.