Інтерфакс-Україна
Події
10:56 29.10.2025

Внаслідок атак РФ є знеструмлення в Дніпропетровській, Запорізькій та Одеській областях – "Укренерго"

Станом на ранок 29 жовтня внаслідок російських ударів по енергооб’єктах є знеструмлені споживачі у Дніпропетровській, Запорізькій та Одеській областях, повідомила НЕК "Укренерго" в середу.

"Аварійно-відновлювальні роботи тривають в усіх регіонах, що постраждали від обстрілів. Енергетики роблять усе можливе, щоб якнайшвидше відновити роботу пошкодженого обладнання", - зазначили в компанії.

Системний оператор також підтвердив інформацію про дію 29 жовтня у кількох регіонах України з 08:00 до 22:00 графіків погодинних відключень обсягом від 0,5 до 1,5 черги через складну ситуацію в енергосистемі.

"У тих же регіонах, де діють графіки погодинних відключень, у період з 07:00 до 22:00 застосовуються графіки обмеження потужності для промислових споживачів", - проінформували в НЕК.

За даними "Укренерго", споживання електроенергії в Україні залишається високим та демонструє тенденцію до зростання. Зокрема, 29 жовтня, станом на 6:30, воно було на 2,4% вищим, ніж в цей же час попереднього дня – у вівторок. Причина – хмарна погода у більшості областей, що зумовлює низьку ефективність роботи побутових сонячних електростанцій, а також зниження температури повітря у частині регіонів.

Теги: #знеструмлення #атаки_рф

