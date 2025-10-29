Інтерфакс-Україна
Події
10:36 29.10.2025

Ліквідовано підполковника російського ОМОНу, причетного до воєнних злочинів на Київщині, – ГУР МОУ

В Росії внаслідок вибуху автомобіля загинув воєнний злочинець, підполковник ОМОНу, причетний до воєнних злочинів у Київській області у період її окупації у 2022р., повідомило Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

"25 жовтня 2025 року на території кемеровської області держави-агресора рф вибухнув автомобіль, за кермом якого перебував воєнний злочинець мазжерін вєніамін владіміровіч. Підполковник поліції мазжерін, 1980 р. н., проходив службу у спецпідрозділі ОМОН "обєрєг" управління росгвардії по кемеровській області", - йдеться у повідомленні ГУР у телеграм-каналі у середу.

Повідомляється, що "Обєрєг" — один з багатьох підрозділів росгвардії, причетних до воєнних злочинів та геноциду українського народу на Київщині, вчиненого окупаційною армією під час повномасштабного вторгнення РФ на територію України в лютому–березні 2022 року.

На підставі зібраних доказів та свідчень очевидців подій Офіс Генерального прокурора відкрив проти військовослужбовців підрозділу кримінальне провадження, зокрема за фактами порушення законів та звичаїв війни.

Повідомляється, що воєнна розвідка України ще в квітні 2022 року поіменно ідентифікувала воєнних злочинців з "Обєрєгу" та спланувала заходи, спрямовані на справедливе покарання фігурантів списку. "ГУР МО України нагадує — за кожен вчинений проти українського народу воєнний злочин буде справедлива відплата", - наголосили у воєнній розвідці.

