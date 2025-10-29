Інтерфакс-Україна
Події
09:09 29.10.2025

Четверо людей постраждали внаслідок ворожих обстрілів Харківської області протягом доби

Фото: t.me/synegubov

ЗС РФ завдали ударів по 7 населених пунктах Харківської області протягом доби, повідомив начальник обласної військової адміністрації (ОВА) Олег Синєгубов.

"У с. Шевченкове Перше Близнюківської громади постраждала 75-річна жінка; у с. Рублене Вільхуватської громади постраждали 52-річна жінка і 56-річний чоловік; у м. Ізюм постраждав 49-річний чоловік", - написав Синєгубов у телеграм-каналі.

За його словами, внаслідок обстрілів у Куп’янському районі області пошкоджено приватний будинок, в Ізюмському - будівлю навчального закладу, приватний будинок, 2 багатоквартирні будинки, торгівельний центр та офісну будівлю, у Лозівському - 4 приватні будинки, у Чугуївському - цивільне підприємство.

Теги: #харківська_область #обстріли

