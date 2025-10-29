У Києві двох чоловіків судитимуть за вимагання $500 тис. за "продаж" керівної посади в держпідприємстві НААН

Двом чоловікам у Києві загрожує до п'яти років ув'язнення за вимагання $500 тис. США за нібито продаж керівної посади в одному з державних підприємств Національної академії аграрних наук України, повідомила поліція Києва.

"Фігуранти пообіцяли киянину, що можуть вплинути на службових осіб Національної академії аграрних наук України, аби призначити його на посаду виконувача обов’язків директора державного підприємства", - сказано в повідомленні.

Слідчі затримали двох мешканців столиці на місці скоєння злочину під час передачі грошей. Фігурантам було оголошено про підозру та вони перебували під вартою.

Наразі слідчі скерували матеріали обвинувального акту до суду. Обвинуваченим загрожує до 5 років ув’язнення.