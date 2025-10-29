Інтерфакс-Україна
Події
08:37 29.10.2025

У Києві двох чоловіків судитимуть за вимагання $500 тис. за "продаж" керівної посади в держпідприємстві НААН

1 хв читати
У Києві двох чоловіків судитимуть за вимагання $500 тис. за "продаж" керівної посади в держпідприємстві НААН

Двом чоловікам у Києві загрожує до п'яти років ув'язнення за вимагання $500 тис. США за нібито продаж керівної посади в одному з державних підприємств Національної академії аграрних наук України, повідомила поліція Києва.

"Фігуранти пообіцяли киянину, що можуть вплинути на службових осіб Національної академії аграрних наук України, аби призначити його на посаду виконувача обов’язків директора державного підприємства", - сказано в повідомленні.

Слідчі затримали двох мешканців столиці на місці скоєння злочину під час передачі грошей. Фігурантам було оголошено про підозру та вони перебували під вартою.

Наразі слідчі скерували матеріали обвинувального акту до суду. Обвинуваченим загрожує до 5 років ув’язнення.

 

Теги: #київ #суд #корупція

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

16:03 28.10.2025
Глава МЗС Нідерландів: якими б не були результати виборів, підтримка України продовжиться

Глава МЗС Нідерландів: якими б не були результати виборів, підтримка України продовжиться

10:58 28.10.2025
Мешканець Києва влаштував стрілянину біля будинку та поранив двох перехожих - поліція

Мешканець Києва влаштував стрілянину біля будинку та поранив двох перехожих - поліція

10:34 28.10.2025
На Дніпропетровщині засуджено чоловіка за сексуальні злочини щодо власних малолітніх дітей - прокуратура

На Дніпропетровщині засуджено чоловіка за сексуальні злочини щодо власних малолітніх дітей - прокуратура

09:43 28.10.2025
Глава МЗС Нідерландів прибув до Києва

Глава МЗС Нідерландів прибув до Києва

16:22 27.10.2025
Суд збільшив до 15 років строк покарання чоловіку, який у Дніпрі вбив підлітка з хуліганських мотивів - прокуратура

Суд збільшив до 15 років строк покарання чоловіку, який у Дніпрі вбив підлітка з хуліганських мотивів - прокуратура

14:49 27.10.2025
Суд в Італії схвалив видачу Німеччині українця Кузнєцова у справі про "Північні потоки" – ЗМІ

Суд в Італії схвалив видачу Німеччині українця Кузнєцова у справі про "Північні потоки" – ЗМІ

14:45 27.10.2025
Апеляційний суд залишив під вартою власницю "Olympic Village", де загинув 10-річний хлопчик

Апеляційний суд залишив під вартою власницю "Olympic Village", де загинув 10-річний хлопчик

16:49 26.10.2025
У Києві завершено роботи по ліквідації наслідків ворожого обстрілу в Деснянському районі

У Києві завершено роботи по ліквідації наслідків ворожого обстрілу в Деснянському районі

16:36 26.10.2025
Атака РФ на Київ знищила склад і офіс фармкомпанії Оптіма-Фарм - ЗМІ

Атака РФ на Київ знищила склад і офіс фармкомпанії Оптіма-Фарм - ЗМІ

15:48 26.10.2025
Кількість постраждалих у Києві через нічну атаку зросла до 33 людей – Кличко

Кількість постраждалих у Києві через нічну атаку зросла до 33 людей – Кличко

ВАЖЛИВЕ

ППО знешкодила вночі 93 з 126 ворожих дронів, є влучання на 10 локаціях

Глава МЗС Нідерландів у Києві оголосив про виділення EUR 9 млн євро на проєкт щодо правосуддя і EUR 1 млн євро - на підтримку реформи БЕБ

"Укренерго" залишили на середу обмеження е/е населенню з 8:0" до 22:00, промисловості - на ранкову годину більше

Україна офіційно розпочала опалювальний сезон – Свириденко

Зеленський доручив опрацювати конкретні суспільні потреби, на які мають спрямовуватись кошти від заморожених російських активів – нарада з урядовцями

ОСТАННЄ

Партизани підірвали колії та пустили військовий потяг окупантів під укіс на ТОТ Запорізької області - ГУР

Голову фінкомітету Ради Гетманцева звинувачують у плагіаті в дисертації

ППО знешкодила вночі 93 з 126 ворожих дронів, є влучання на 10 локаціях

Генпрокурор Кравченко підтвердив оголошення підозри Труханову

Четверо людей постраждали внаслідок ворожих обстрілів Харківської області протягом доби

Хафер залишився головою оновленої наглядової ради "Укрзалізниці", його заступником став ексдепутат Лещенко

РФ здійснила масовану атаку по цивільній інфраструктурі Одещини, пошкоджено енергетичні та транспортні об’єкти

РФ атакувала об’єкт критичної інфраструктури в центрі Чернігова

Окупанти за добу втратили 1 150 осіб та 81 од. спецтехніки

Російський агент отримав 15 років ув’язнення за коригування атак по Миколаєву – СБУ

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА