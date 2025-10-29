Окупанти за добу втратили 1 150 осіб та 81 од. спецтехніки

Сили оборони за добу ліквідували 1 150 окупантів, чотири танка, 20 артсистем, 313 БПЛА, три бронемашини, а також 81 авто та спецтехніки, інформує Генштаб ЗСУ у Facebook ранком середи.

"Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 29.10.25 орієнтовно склали особового складу – близько 1 139 900 (+1 150) осіб, танків – 11 303 (+4) од., бойових броньованих машин – 23 511 (+3) од., артилерійських систем – 34 064 (+20) од., РСЗВ – 1 530 (+1) од., засоби ППО – 1 230 (+0) од., літаків – 428 (+0) од., гелікоптерів – 346 (+0) од., БПЛА оперативно-тактичного рівня / – 75 367 (+313) од., крилаті ракети – 3 880 (+0) од., кораблі / катери – 28 (+0) од., підводні човни – 1 (+0) од., автомобільна техніка та автоцистерни – 65 865 (+79) од., спеціальна техніка – 3 986 (+2) од", - сказано в повідомленні.

Дані уточнюються.