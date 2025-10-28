Інтерфакс-Україна
Події
19:38 28.10.2025

"Укренерго" залишили на середу обмеження е/е населенню з 8:0" до 22:00, промисловості - на ранкову годину більше

1 хв читати
"Укренерго" залишили на середу обмеження е/е населенню з 8:0" до 22:00, промисловості - на ранкову годину більше

Обмеження електропостачання в середу будуть застосовуватися в окремих регіонах України для населення з 8:00 до 22:00, для промисловості - з 7:00 до 22:00, повідомила НЕК "Укренерго".

"Завтра, 29 жовтня, в окремих регіонах України будуть застосовуватись заходи обмеження споживання. Час і обсяг застосування обмежень будуть такими: графіки погодинних відключень з 08:00 до 22:00 – обсягом від 0,5 до 1,5 черги, графіки обмеження з 07:00 до 22:00 – для промислових споживачів", - йдеться в повідомленні НЕК у вівторок

Такими ж були обмеження на вівторок.

 

Теги: #обмеження #електроенергія

