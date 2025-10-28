Шмигаль обговорив з представниками НАТО подальші євроінтеграційні реформи та ініціативу PURL

Фото: https://t.me/Denys_Smyhal

Міністр оборони України Денис Шмигаль зустрівся у Києві зі старшим представником НАТО в Україні Патріком Тернером і командувачем NSATU та SAG-U генерал-лейтенантом Кертісом Баззардом.

"Підбили підсумки засідання Ради Україна-НАТО на рівні міністрів оборони, що відбулося цього місяця в Брюсселі. Захід підкреслив солідарність Альянсу з Україною та підтвердив нашу рівноправну участь у Раді. Партнери також підтвердили готовність підтримки Міноборони у напрямку реформ, необхідних для євроатлантичної інтеграції", - написав Шмигаль в телеграм-каналі за результатами зустрічі.

Крім того, зазначив він, сторони зосередили увагу на ініціативі PURL – закупівлі країнами НАТО американського озброєння.

"Дякую США, НАТО й усім державам, які вже долучилися до ініціативи. Важливо налагодити системне постачання всього необхідного для потреб Сил оборони України. Вдячний Альянсу за сильну підтримку. Разом ми можемо забезпечити мир, побудований на силі, технологіях та спільній рішучості", - резюмував Шмигаль.