Інтерфакс-Україна
Події
18:39 28.10.2025

Шмигаль обговорив з представниками НАТО подальші євроінтеграційні реформи та ініціативу PURL

1 хв читати
Шмигаль обговорив з представниками НАТО подальші євроінтеграційні реформи та ініціативу PURL
Фото: https://t.me/Denys_Smyhal

Міністр оборони України Денис Шмигаль зустрівся у Києві зі старшим представником НАТО в Україні Патріком Тернером і командувачем NSATU та SAG-U генерал-лейтенантом Кертісом Баззардом.

"Підбили підсумки засідання Ради Україна-НАТО на рівні міністрів оборони, що відбулося цього місяця в Брюсселі. Захід підкреслив солідарність Альянсу з Україною та підтвердив нашу рівноправну участь у Раді. Партнери також підтвердили готовність підтримки Міноборони у напрямку реформ, необхідних для євроатлантичної інтеграції", - написав Шмигаль в телеграм-каналі за результатами зустрічі.

Крім того, зазначив він, сторони зосередили увагу на ініціативі PURL – закупівлі країнами НАТО американського озброєння.

"Дякую США, НАТО й усім державам, які вже долучилися до ініціативи. Важливо налагодити системне постачання всього необхідного для потреб Сил оборони України. Вдячний Альянсу за сильну підтримку. Разом ми можемо забезпечити мир, побудований на силі, технологіях та спільній рішучості", - резюмував Шмигаль.

Теги: #нато #шмигаль #зустріч

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

19:22 28.10.2025
Шмигаль: Ключовий пріоритет Міноборони на наступні 100 днів – збільшення виробництва української зброї

Шмигаль: Ключовий пріоритет Міноборони на наступні 100 днів – збільшення виробництва української зброї

17:17 28.10.2025
Зеленський щодо зустрічі США та Китаю: ми повинні тиснути лише на агресора - Росію

Зеленський щодо зустрічі США та Китаю: ми повинні тиснути лише на агресора - Росію

18:12 27.10.2025
Україна незабаром очікує на 14-й пакет допомоги від Хорватії та 15-й до кінця цього року - Шмигаль

Україна незабаром очікує на 14-й пакет допомоги від Хорватії та 15-й до кінця цього року - Шмигаль

18:01 27.10.2025
Міністри оборони України та Хорватії домовилися про створення спільних ланцюгів виробництва та кооперацію оборонних галузей

Міністри оборони України та Хорватії домовилися про створення спільних ланцюгів виробництва та кооперацію оборонних галузей

17:38 27.10.2025
Орбан наступного тижня зустрінеться з Трампом, говоритимуть про американські санкції на російську нафту - ЗМІ

Орбан наступного тижня зустрінеться з Трампом, говоритимуть про американські санкції на російську нафту - ЗМІ

13:02 27.10.2025
Кінцевою гарантією безпеки для України є повноправне членство в НАТО - глава МЗС Естонії

Кінцевою гарантією безпеки для України є повноправне членство в НАТО - глава МЗС Естонії

07:46 27.10.2025
США очікують від Угорщини відмови від нафти РФ і закликають Китай тиснути на Москву – посол США при НАТО

США очікують від Угорщини відмови від нафти РФ і закликають Китай тиснути на Москву – посол США при НАТО

02:55 26.10.2025
Трамп заявив, що зустрінеться з Путіним, якщо буде впевнений в укладенні угоди

Трамп заявив, що зустрінеться з Путіним, якщо буде впевнений в укладенні угоди

16:57 24.10.2025
Ердоган заявив про готовність Туреччини прийняти Трампа і Путіна на своїй території

Ердоган заявив про готовність Туреччини прийняти Трампа і Путіна на своїй території

16:36 24.10.2025
Зеленський розповів королю Чарльзу ІІІ про ситуацію в Україні

Зеленський розповів королю Чарльзу ІІІ про ситуацію в Україні

ВАЖЛИВЕ

"Укренерго" залишили на середу обмеження е/е населенню з 8:0" до 22:00, промисловості - на ранкову годину більше

Україна офіційно розпочала опалювальний сезон – Свириденко

Зеленський доручив опрацювати конкретні суспільні потреби, на які мають спрямовуватись кошти від заморожених російських активів – нарада з урядовцями

Програму контрольованого експорту зброї треба запустити вже наступного місяця – Зеленський на нараді з урядовцями

Зеленський доручив забезпечити невідкладно 100% фінансування для імпорту газу, вже є 70% - нарада з урядовцями

ОСТАННЄ

"Укренерго" залишили на середу обмеження е/е населенню з 8:0" до 22:00, промисловості - на ранкову годину більше

Зеленський відзначив державними нагородами енергетиків, які відновлюють електропостачання після російських обстрілів

Україна офіційно розпочала опалювальний сезон – Свириденко

Понад 22 тис киян отримали матеріальну допомогу за пошкоджене житло через збройну агресію РФ

В Миколаєві жінка залишила малолітніх дітей на пів доби самих, вони загинули через пар від гарячої води

Зеленський доручив опрацювати конкретні суспільні потреби, на які мають спрямовуватись кошти від заморожених російських активів – нарада з урядовцями

Російські дрони пошкодили три вітрогенератори Краматорської ВЕС - глава УВЕА

Програму контрольованого експорту зброї треба запустити вже наступного місяця – Зеленський на нараді з урядовцями

Зеленський доручив забезпечити невідкладно 100% фінансування для імпорту газу, вже є 70% - нарада з урядовцями

ДСНС: П'ятеро людей постраждали внаслідок вибуху у багатоповерхівці у Хмельницькому, серед них — дитина

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА