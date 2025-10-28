У найближчі дні радники обговорять риси плану завершення війни – Зеленський

Фото: https://www.facebook.com

У п’ятницю або суботу радники України та ЄС зустрінуться, щоб обговорити риси плану завершення війни, повідомив президент України Володимир Зеленський.

"Я думаю, найближчими днями радники наші зустрінуться. Ми домовлялися приблизно на п'ятницю, суботу. Будуть обговорювати риси цього плану", - сказав він під час зустрічі з міністром закордонних справ Нідерландів Девідом ван Віллем у вівторок.

27 жовтня Зеленський заявив, що Україна та європейські лідери будуть працювати над планом припинення вогню протягом тижня або десяти днів. У інтерв'ю для Axios він зазначив, що план повинен бути коротким, без надто багатьох деталей.