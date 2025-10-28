Інтерфакс-Україна
Події
13:57 28.10.2025

Росіяни провели в окупованій частині Запорізької області форум "новоросія" для "укріплення загальноросійської ідентичності" – ЦПД

1 хв читати
Росіяни провели в окупованій частині Запорізької області форум "новоросія" для "укріплення загальноросійської ідентичності" – ЦПД
Фото: ЦПД

Російська партія "Єдина Росія" організувала проведення у тимчасово окупованій частині Запорізької області форуму "новоросія", присвяченого "укріпленню загальноросійської ідентичності", повідомляє Центр протидії дезінформації РНБО України.

"Такі події є частиною кремлівської пропагандистської стратегії. Під приводом "збереження культурної спадщини" росія намагається прищепити мешканцям тимчасово окупованих територій уявлення, що вони нібито є і завжди були частиною "русского міра", – наголошується у повідомленні в телеграм-каналі.

Зазначається, що серед учасників заходу були білоруські, болгарські та грецькі творчі колективи, але були відсутні представники української спільноти.

"Це не випадковість, а системна політика – викорінення всього українського і заміна його російськими культурними наративами. рф крок за кроком переписує історію та підмінює ідентичність жителів окупованих територій. Агресор намагається закріпитися на ТОТ: після захоплення території військовим шляхом кремль перейшов до "окупації" свідомості її мешканців", – підкреслили в ЦПД.

Теги: #тот #цпд

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

13:42 18.10.2025
Ще одного підлітка евакуювали з тимчасово окупованої території Херсонщини - ОВА

Ще одного підлітка евакуювали з тимчасово окупованої території Херсонщини - ОВА

10:31 13.10.2025
Окупанти на ТОТ часто ізолюють і примусово дають психотропні препарати дітям за непокору – Герасимчук

Окупанти на ТОТ часто ізолюють і примусово дають психотропні препарати дітям за непокору – Герасимчук

17:58 09.10.2025
Родину з дітьми вдалося повернути з ТОТ Херсонщини

Родину з дітьми вдалося повернути з ТОТ Херсонщини

16:06 08.10.2025
Єрмак повідомив про повернення двох сімей з ТОТ в рамках Bring Kids Back UA

Єрмак повідомив про повернення двох сімей з ТОТ в рамках Bring Kids Back UA

20:03 06.10.2025
Єрмак повідомив про повернення ще трьох підлітків з ТОТ в рамках Bring Kids Back UA

Єрмак повідомив про повернення ще трьох підлітків з ТОТ в рамках Bring Kids Back UA

17:46 03.10.2025
Єрмак: Вдалося врятувати ще 22 українських дітей та підлітків із ТОТ

Єрмак: Вдалося врятувати ще 22 українських дітей та підлітків із ТОТ

13:11 03.10.2025
НПЗ в російському Орську атакують дрони – ЦПД

НПЗ в російському Орську атакують дрони – ЦПД

17:50 01.10.2025
Інформація про нібито "бійців Азову", які буцімто скаржаться на командування та великі втрати у своєму батальйоні, фейкова - ЦПД

Інформація про нібито "бійців Азову", які буцімто скаржаться на командування та великі втрати у своєму батальйоні, фейкова - ЦПД

19:08 30.09.2025
З окупованих територій вдалося врятувати 16 молодих людей

З окупованих територій вдалося врятувати 16 молодих людей

17:44 29.09.2025
РФ офіційно вийшла з Європейської конвенції про запобігання катуванням

РФ офіційно вийшла з Європейської конвенції про запобігання катуванням

ВАЖЛИВЕ

Житловий фонд Києва почнуть підключати до тепла 29 жовтня протягом 7 днів – мер

Офіційно опалення має бути з 28 жовтня - Зеленський

Електроенергію населенню у вівторок відключатимуть в окремих регіонах з 8:00 до 22:00, промисловості - з 7:00 до 22:00

У Покровську тривають бої - Зеленський

Єврокомісія: Фокус у питанні фінпідтримки України на 2026-2027 – на росактивах

ОСТАННЄ

У Верховній Раді зареєстровано законопроект про "реєстр дропів"

Страхування воєнних ризиків в Україні: що потрібно знати бізнесу - адвокат ЮФ "Ілляшев та Партнери

Ткаченко: КМДА зриває план розгортання системи мобільних укриттів

Більшість ветеранів назвали родину ключем до успішної реінтеграції – опитування

Раді рекомендують ухвалити у першому читанні законопроєкт про загальнонаціональну хвилину мовчання

Житловий фонд Києва почнуть підключати до тепла 29 жовтня протягом 7 днів – мер

Польща передала Україні майже 30 тис упаковок антибіотиків для дітей

Троє репортерів Welt дістали поранень через атаку російського БпЛА – ЗМІ

Єврокомісія пропонує державам ЄС дати "зелене світло" переговорам з Україною в компоненті GOVSATCOM

ЗСУ відкинули противника у Покровському районі, у ворога є успіхи на Донеччині та Харківщині - DeepState

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА