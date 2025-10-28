Росіяни провели в окупованій частині Запорізької області форум "новоросія" для "укріплення загальноросійської ідентичності" – ЦПД

Фото: ЦПД

Російська партія "Єдина Росія" організувала проведення у тимчасово окупованій частині Запорізької області форуму "новоросія", присвяченого "укріпленню загальноросійської ідентичності", повідомляє Центр протидії дезінформації РНБО України.

"Такі події є частиною кремлівської пропагандистської стратегії. Під приводом "збереження культурної спадщини" росія намагається прищепити мешканцям тимчасово окупованих територій уявлення, що вони нібито є і завжди були частиною "русского міра", – наголошується у повідомленні в телеграм-каналі.

Зазначається, що серед учасників заходу були білоруські, болгарські та грецькі творчі колективи, але були відсутні представники української спільноти.

"Це не випадковість, а системна політика – викорінення всього українського і заміна його російськими культурними наративами. рф крок за кроком переписує історію та підмінює ідентичність жителів окупованих територій. Агресор намагається закріпитися на ТОТ: після захоплення території військовим шляхом кремль перейшов до "окупації" свідомості її мешканців", – підкреслили в ЦПД.