У Лозовій і прилеглих населених пунктах без світла залишаються 4 тис. абонентів - Синєгубов

Фото: https://t.me/synegubov

Для повного відновлення енергопостачання у Лозовій і прилеглих населених пунктах може знадобитися ще кілька діб, повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

"Думаю, доба-дві, можливо, три, і ми повністю зможемо відновити електроенергію", - сказав Синєгубов в ефірі телемарафону "Єдині новини".

Разом з тим він підкреслив, що цей прогноз є "досить умовним", оскільки російські військові майже щодня продовжують завдавати ударів по енергетичній інфраструктурі.

За словами Синєгубова, станом на зараз у Лозовій і прилеглих населених пунктах без світла залишаються 4 тис абонентів.