12:47 28.10.2025

Внаслідок ворожих атак на Запоріжжі одна людина загинула, троє отримали поранення

Фото: https://t.me/UA_National_Police

За минулу добу ворог атакував 15 населених пунктів на Запоріжжі, внаслідок обстрілів та авіаударів загинув чоловік, поранення отримали троє жінок, повідомляє Національна поліція України.

"Запоріжжя. Одна людина загинула, ще троє зазнали поранень: за фактами воєнних злочинів поліцейські відкрили кримінальні провадження", - йдеться в повідомленні Нацполіції в телеграм-каналі у вівторок.

Згідно з повідомленням, минулої доби військові РФ атакували 15 населених пунктів.

"У Пологівському та Запорізькому районах внаслідок авіаційних ударів поранення отримали троє жінок віком 18, 60 та 62 роки. У Приморському в результаті артилерійського обстрілу загинув 44-річний чоловік", - зазначають в Нацполіції.

