У застосунку Армія+ запущено базовий навчальний курс DELTA

Міністерство оборони запустило базовий навчальний курс із бойової системи DELTA. Він доступний в застосунку Армія+ і дає стартові знання роботи в бойовій екосистемі, яка допомагає Cилам оборони мати повну картину поля бою, планувати операції та координувати роботу підрозділів, повідомляє пресслужба міністерства.

Зазначається, що курс знайомить військових із принципами роботи в DELTA, дає практичні інструкції щодо користування її основними модулями та пояснює, як ефективно застосовувати систему під час виконання завдань. Серед тем курсу – робота з картами в DELTA Monitor, аналіз місцевості, планування місій БпЛА у Mission Control, робота з цілями у Target Hub та відеоаналіз бою у Vezha.

"DELTA збирає й аналізує дані з різних джерел, щоб кожен військовий мав точну картину обстановки та міг діяти швидше й узгоджено. Навчання через Армія+ дозволить тисячам військових швидко опанувати систему, використовувати її аналітичні можливості, інструменти ситуаційної обізнаності та координувати дії на полі бою", – зазначив заступник міністра оборони України Юрій Мироненко.

Курс складається з 11 модулів і понад 50 практичних уроків, які охоплюють повний цикл роботи в екосистемі DELTA. Для закріплення знань передбачено проміжні тести та фінальний іспит.

Сьогодні в Армія+ доступно 16 навчальних курсів, і вже понад 140 000 військових проходять навчання у застосунку, підвищуючи свої професійні та особисті навички.