Інтерфакс-Україна
Події
09:12 28.10.2025

Ворог атакував 38 ударними БпЛА, збито 26 , зафіксовано влучання 12 дронів – ПС ЗСУ

1 хв читати
У ніч на 28 жовтня (з 20:00 27 жовтня) ворог атакував 38 ударними БпЛА різних типів із напрямків: Курськ, Орел, близько 25 із них – "шахеди", протиповітряною обороною збито/подавлено 26 ворожих БпЛА, зафіксовано влучання 12 ударних БпЛА на 4 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 1 локації, повідомляють Повітряні сили ЗСУ

"За попередніми даними, станом на 09:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 26 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера і дронів інших типів на півночі та сході країни. Зафіксовано влучання 12 ударних БпЛА на 4 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 1 локації", - йдеться у повідомленні у телеграм.

Теги: #атака_рф #збиття #пс_зсу

