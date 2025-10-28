Сили безпілотних систем уразили за добу 462 ворожі цілі

Фото: https://t.me/GeneralStaffZSU

Підрозділи Сил безпілотних систем (СБС) вразили 462 цілі противника впродовж доби, повідомляють СБС в телеграм-каналі станом на ранок вівторка.

Згідно з повідомленням серед уражених цілей: 163 одиниць особового складу, з яких 95 – ліквідовано; 10 точок вильоту пілотів БпЛА; одна артилерійська система; 20 бронемашин; 10 танків; 5 одиниць автомобільної техніки; 9 мотоциклів; 22 безпілотні літальні апарати противника типу "коптер" та "крило".

" Загалом упродовж жовтня (01–27.10) знищено/уражено 23023 цілі, з них 6803 – особовий склад противника", - повідомили СБС.