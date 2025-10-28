Генштаб зафіксував впродовж доби 218 бойових зіткнень

Генеральний штаб ЗСУ зафіксував протягом минулої доби 218 бойових зіткнень. Про це ГШ ЗСУ повідомляє у Телеграм в оперативній інформації щодо російського вторгнення станом на 8:00 вівторка.

"За уточненою інформацією, вчора противник завдав 89 авіаційних ударів, скинувши 186 керованих авіабомб. Крім цього, здійснив 3938 обстрілів, зокрема 132 – із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 3435 дронів-камікадзе", - повідомляє Генштаб