Події
08:09 28.10.2025

Генштаб зафіксував впродовж доби 218 бойових зіткнень

Генеральний штаб ЗСУ зафіксував протягом минулої доби 218 бойових зіткнень. Про це  ГШ ЗСУ повідомляє у Телеграм в оперативній інформації щодо російського вторгнення станом на 8:00 вівторка. 

"За уточненою інформацією, вчора противник завдав 89 авіаційних ударів, скинувши 186 керованих авіабомб. Крім цього, здійснив 3938 обстрілів, зокрема 132 – із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 3435 дронів-камікадзе", - повідомляє Генштаб

 

Теги: #генштаб_зсу #зведення

