Перспективи України після запровадження санкцій проти російської нафти покращуються - Стармер

Прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер заявив в інтерв'ю агентству Bloomberg, що перспективи України покращуються після того, як президент Дональд Трамп запровадив санкції на російську нафту. Інтерв'ю було опубліковане Bloomberg в понеділок.

"Це свідчить про обережний оптимізм союзників Києва щодо посилення позиції США, яка може зашкодити здатності Кремля вести війну", - коментує висловлювання Стармера Bloomberg.

"Ми зараз у кращому становищі. Минулого тижня відбулися справді значні події", – сказав Стармер в інтерв'ю Bloomberg, маючи на увазі санкції, запроваджені США проти російських нафтових компаній ПАТ "Роснефть" та ПАТ "Лукойл".

"Я б виділив найбільшу подію, яку ми зробили щодо санкцій. Ми запровадили санкції проти всіх нафтових гігантів, потім президент Трамп запровадив санкції проти двох нафтових гігантів, а ЄС випустив свій останній пакет протягом кількох днів. Це мало глибокий вплив на економіку Росії", - наголосив Стармер.

Джерело: https://www.bloomberg.com/news/articles/2025-10-27/uk-s-starmer-says-ukraine-in-better-place-after-trump-pivot