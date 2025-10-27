Інтерфакс-Україна
22:43 27.10.2025

Сили оборони відбили з початку доби 168 ворожих атак - Генштаб

З початку доби відбулося 168 бойових зіткнень, повідомляє Генштаб ЗСУ в оперативній інформації станом на 22.00 понеділка.

"Загарбники завдали 70 авіаційних ударів, скинувши 148 керованих авіабомб. Крім цього, росіяни залучили для ураження 2635 дронів-камікадзе та здійснили 3065 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів", - інформує ГШ ЗСУ.

Згідно інформації Генерального штабу найгарячішою сьогодні була ситуація на Покровському напрямку, де агресор здійснив 57 штурмових та наступальних дій. 

Джерело: https://t.me/GeneralStaffZSU/30764

Теги: #війна #ворог #генштаб #атаки

