Сили оборони відбили з початку доби 168 ворожих атак - Генштаб

З початку доби відбулося 168 бойових зіткнень, повідомляє Генштаб ЗСУ в оперативній інформації станом на 22.00 понеділка.

"Загарбники завдали 70 авіаційних ударів, скинувши 148 керованих авіабомб. Крім цього, росіяни залучили для ураження 2635 дронів-камікадзе та здійснили 3065 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів", - інформує ГШ ЗСУ.

Згідно інформації Генерального штабу найгарячішою сьогодні була ситуація на Покровському напрямку, де агресор здійснив 57 штурмових та наступальних дій.

Джерело: https://t.me/GeneralStaffZSU/30764