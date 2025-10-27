Електроенергію населенню у вівторок відключатимуть в окремих регіонах з 8:00 до 22:00, промисловості - з 7:00 до 22:00

НЕК "Укренерго" розпорядилася застосовувати обмеження електроенергії в окремих регіонах для населення з 8:00 до 22:00, для промисловості - з 7:00 до 22.00.

"Завтра, 28 жовтня, в окремих регіонах України будуть застосовуватись заходи обмеження споживання. Графіки погодинних відключень - з 08:00 до 22:00 обсягом від 1 до 2 черг, графіки обмеження потужності - з 07:00 до 22:00 – для промислових споживачів", - йдеться в повідомленні НЕК в Телеграм у понеділок ввечері.

Як повідомлялося, обмеження електропостачання почали запроваджувати з 10 жовтня після масованих ударів РФ по енергетиці. Спочатку вони стосувалися тільки промисловості, а після ударів 22 жовтня почали застосовуватися для населення. Переважно графіки діють, зокрема, в Києві, Київській, Полтавській, Черкаській, Сумській, Харківській, Дніпропетровській, Кіровоградській, Запорізькій, Чернігівській, Житомирській областях.