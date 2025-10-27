Волонтери УЧХ зустріли евакуаційний потяг на Житомирщині

Волонтери Українського Червоного Хреста (УЧХ) зустріли евакуаційний потяг на Житомирщині.

Як повідомив УЧХ у Фейсбуці, на потязі у Бердичів приїхали 10 людей літнього віку з геріатричних пансіонатів прифронтових областей України.

На залізничному вокзалі їх зустрічали волонтери загону швидкого реагування Українського Червоного Хреста у Житомирській області, рятувальники, медики та представники місцевої влади. Волонтери УЧХ допомагали людям перенести багаж, супроводжували до транспорту та підтримували під час розселення.

Офіцер-рятувальник громад Українського Червоного Хреста координував процес взаємодії між службами та соціальними установами, щоб забезпечити комфорт і безпеку кожному евакуйованому.