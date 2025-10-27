Інтерфакс-Україна
18:12 27.10.2025

Волонтери УЧХ зустріли евакуаційний потяг на Житомирщині

 Волонтери Українського Червоного Хреста (УЧХ) зустріли евакуаційний потяг на Житомирщині.

Як повідомив УЧХ у Фейсбуці, на потязі у Бердичів приїхали 10  людей літнього віку з геріатричних пансіонатів прифронтових областей України. 

На залізничному вокзалі їх зустрічали волонтери загону швидкого реагування Українського Червоного Хреста у Житомирській області,  рятувальники, медики та представники місцевої влади. Волонтери УЧХ допомагали людям перенести багаж, супроводжували до транспорту та підтримували під час розселення.

Офіцер-рятувальник громад Українського Червоного Хреста координував процес взаємодії між службами та соціальними установами, щоб забезпечити комфорт і безпеку  кожному евакуйованому.

 

Теги: #тчху #евакуація #учх

