18:01 27.10.2025

Міністри оборони України та Хорватії домовилися про створення спільних ланцюгів виробництва та кооперацію оборонних галузей

Фото: https://t.me/Denys_Smyhal

Міністр оборони України Денис Шмигаль підписав в Києві з віцепрем'єр-міністром — міністром оборони Хорватії Іваном Анушичем Лист про наміри щодо поглиблення оборонно-промислової співпраці.

"Домовилися про створення спільних ланцюгів виробництва та кооперацію наших оборонних галузей. Готуємо спільний індустріальний форум виробників на початку наступного року", - написав Шмигаль у соцмережі Х.

За словами Анушича, цей документ закладає основу для майбутніх спільних проєктів, які сприятимуть розвитку та зміцненню оборонної промисловості Хорватії та України.

"Досвід, який Україна отримує в галузі сучасної війни, є надзвичайно цінним для всього світу, включаючи Хорватію", - наголосив він.

Хорватський міністр висловив рішучу підтримку українському народу та хоробрим українським бійцям у їхній боротьбі за свободу, незалежність та демократію.

"Уряд Республіки Хорватія підтримує Україну гуманітарною та військовою допомогою з самого початку російської агресії та продовжуватиме робити це в майбутньому", - запевнив він.

