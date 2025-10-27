Зеленський: на Ставці визначили завдання для розширення географії застосування далекобійності

Президент України Володимир Зеленський провів засідання Ставки Верховного головнокомандувача, присвячене українській далекобійності.

"Проаналізували ефективність наших далекобійних ударів за визначений період, досягнуті результати. Російська "нафтопереробка" вже платить відчутну ціну за війну й платитиме ще більшу. Визначили завдання для розширення географії застосування нашої далекобійності", - написав Зеленський у телеграм-каналі у понеділок.

Крім того, президент повідомив про роботу з виробниками для довгострокових контрактів. За його словами, "термін три роки дає виробнику змогу краще планувати використання необхідних ресурсів і масштабувати постачання у війська".

Глава держави зауважив, що буде більшою кількість таких укладених контрактів.

Окрім того, під час Ставки були доповіді щодо російських ударів проти української інфраструктури й енергетичних обʼєктів.

"Визначили нові потреби в захисті та завдання для роботи з партнерами заради конкретних напрямів у постачанні ППО. Необхідні системи в партнерів є, і важливо, щоб українська дипломатія активніше готувала відповідні рішення", - наголосив Зеленський.