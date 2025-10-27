Інтерфакс-Україна
Події
17:38 27.10.2025

Орбан наступного тижня зустрінеться з Трампом, говоритимуть про американські санкції на російську нафту - ЗМІ

Угорський прем'єр Віктор Орбан у другій половині наступного тижня зустрінеться з президентом США Дональдом Трампом, щоб "спробувати захистити Угорщину від впливу американських санкцій на російську нафту", повідомляє Bloomberg з посиланням на міністра закордонних справ Угорщини Петера Сійярто.

"Прем'єр-міністр Віктор Орбан заявив, що зустрінеться з президентом США Дональдом Трампом , щоб спробувати захистити Угорщину від впливу санкцій США на російську нафту. Угорщина залежить від Москви в основному щодо імпорту нафти та газу. На відміну від багатьох своїх сусідів по Європейському Союзу, які доклали зусиль для скорочення залежності від російських енергоносіїв після повномасштабного вторгнення Москви в Україну у 2022 році, Угорщина з того часу збільшила свої закупівлі", - зазначає видання у понеділок.

Ця залежність тепер може становити загрозу енергетичній безпеці Угорщини після того, як 23 жовтня США запровадили санкції проти найбільших російських виробників нафти, намагаючись залучити Володимира Путіна до переговорів щодо України. ЄС також вирішив запровадити повну заборону на операції з двома великими російськими нафтовими компаніями, ПАТ "Роснефть" та ПАТ "Газпром нафта" , а також заборонити імпорт СПГ з 2027 року.

Bloomberg наводить висловлювання Сіярто з цього приводу, сказане журналістам у понеділок у Будапешті: "Цього тижня ми оцінюємо точний юридичний та фізичний вплив цих санкцій США. За необхідності прем'єр-міністр зможе особисто обговорити це питання наступного тижня у Вашингтоні". Проте Сіярто не назвав точної дати.

"Євросоюз нічого не значить. Я незабаром буду у Вашингтоні, щоб обговорити це з президентом Трампом", – сказав Орбан в інтерв’ю італійській газеті La Repubblica в понеділок під час візиту до Риму. "Ми спробуємо знайти вихід, особливо для Угорщини".

Уряд Угорщини намагається переконати адміністрацію США, що через відсутність виходу до моря країна не має іншого вибору, як купувати російську нафту. Орбан постійно применшував значення альтернативного нафтопроводу через Хорватію, посилаючись на вищі витрати та проблеми з пропускною спроможністю. Хорватія заявила, що пропускна спроможність її нафтопроводу достатня для постачання як Угорщині, так і Словаччині, де Mol також володіє нафтопереробним заводом.

Теги: #орбан #трамп #зустріч

