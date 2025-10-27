Інтерфакс-Україна
11:18 27.10.2025

Правоохоронець вимагав $25 тис. за приховування незаконного бізнесу

Працівники Державного бюро розслідувань (ДБР) затримали у Києві правоохоронця та його посередника, які вимагали гроші за приховування незаконної підприємницької діяльності.

"За 25 тисяч доларів США правоохоронець обіцяв "закрити очі" на нелегальний бізнес з реалізації алкогольних напоїв на Київщині", - йдеться у повідомленні на сайті відомства у понеділок.

Посередника було затримано під час передачі грошей. Правоохоронець, дізнавшись про викриття, почав переховуватись, для чого змінив місце проживання. Працівники ДБР встановили його місцеперебування та затримали.

Обом фігурантам повідомлено про підозру за ч. 4 ст. 368 КК України — одержання службовою особою неправомірної вигоди в особливо великому розмірі.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 12 років з конфіскацією майна.

Наразі обом обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави: 1 млн гривень правоохоронцю та 2 млн - посереднику.

Досудове розслідування триває. Слідчі ДБР перевіряють інших можливих учасників схеми, а також можливу причетність правоохоронця до інших фактів незаконної діяльності.

