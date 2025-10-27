Одна людина загинула, одна поранена внаслідок атак РФ по 24 населених пунктах Запорізької області

Внаслідок обстрілів російських військ по Гуляйпільській громаді Запорізької області одна людина загинула, ще одна отримала поранення, впродовж минулої доби окупанти завдали 701 удар по 24 населених пунктах Запорізької області, повідомив начальник обласної військової адміністрації Іван Федоров.

"Війська РФ здійснили 16 авіаційних ударів по Веселянці, Новояковлівці, Тернуватому, Степногірську, Оріхову, Рівнопіллю, Солодкому, Залізничному та Преображенці", – зазначив Федоров.

Крім того, за його даними, 460 безпілотників різної модифікації, переважно FPV, атакували Біленьке, Запасне, Новомиколаївку, Кушугум, Степногірськ, Плавні, Степове, Гуляйполе, Щербаки, Новоданилівку, Новоандріївку, Малу Токмачку, Чарівне, Білогірʼя, Зелений Гай та Малинівку.

Також було зафіксовано 7 обстрілів із реактивних систем залпового вогню по Степовому, Малинівці та Новоандріївці та 218 артилерійських ударів по Степногірську, Плавням, Степовому, Гуляйполю, Оріхову, Щербакам, Новоданилівці, Новоандріївці, Малій Токмачці, Чарівному, Білогірʼю, Зеленому Гаю та Малинівці.

"Надійшло 20 повідомлень про пошкодження житла, автомобілів та обʼєктів інфраструктури", - зазначив Федоров.